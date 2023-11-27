Что делать, если подали ложные показатели счетчика: инструкция по устранению ситуации
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Есть несколько вариантов решения этой проблемы
В Украине потребителям нужно ежемесячно снимать и передавать показатели счетчиков газа. Но иногда бывают случаи, когда были переданы ошибочные данные.
Исправить эту ситуацию достаточно просто, пишет "24 Канал". Потребитель должен обратиться к своему оператору газораспределительной станции. Это можно сделать онлайн и офлайн, обратившись в отделение ГРС.
В случае, если ваш поставщик входит в группу "Нафтогаза", можно позвонить по этим номерам:
- 066 300 2 888;
- 098 300 2 888;
- 093 300 2 888.
Для связи с оператором нужно нажать цифру "8" и рассказать ему, что произошло и предоставить правильные показания.
Кроме того, можно воспользоваться чатботом в фейсбуке NaftogazGasSupply или написать на электронный адрес [email protected]. В сообщении необходимо указать причину обращения, данные потребителя, номер счетчика, а также правильные показатели.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как произвести поверку счетчика газа. Если это не сделать вовремя, можно даже получить штраф.