С первого дня зимы: до когда передают показатели счетчиков газа

При несвоевременной передаче показателей будут начисляться плата по специальной формуле

С 1 по 5 декабря у украинских потребителей газа горячий период – они должны передать показатели счетчиков. Их важно передать именно в этот период, чтобы начисления велись корректно.

В Нафтогазе отмечают, что передавать показатели счетчика нужно каждый месяц, даже если вы газом не пользовались. Иначе начислят по среднему ежемесячному потреблению. В формулу расчета включаются не только потребление газа за прошлый период, но и количество проживающих и установленных приборов газа.

Данные личного счетчика потребители передают оператору газораспределительных сетей, он в каждом регионе свой, однако группа "Нефтегаз" объединяет сразу нескольких операторов:

Винница "Газмережи"

АО "Волыньгаз"

Днепровские "Газмережи"

Днепропетровский филиал "Газмережи"

Житомирские "Газмережи"

АО "Закарпатгаз"

АО "Запорожгаз"

Ивано-Франковский филиал "Газмережи"

Киевский филиал "Газмережи"

Криворожский филиал "Газмережи"

Кропивницкий филиал "Газмережи"

Львовский филиал "Газмережи"

Николаевский филиал "Газмережи"

АО "Ровногаз"

Сумской филиал "Газмережи"

Харьковский городской филиал "Газмережи"

Харьковский филиал "Газмережи"

Хмельницкий филиал "Газмережи"

АО "Черкассыгаз",

АО "Черновцыгаз"

АО "Черниговгаз".

Для абонентов этих операторов окно передачи показателей началось 28 ноября. Передать данные можно несколькими способами SMS на номер 4647, через сайт, через голосовое меню по номерам (кнопка 1):

+38 066-300-2-888

+38 098-300-2-888

+38 093-300-2-888.

Ранее "Телеграф" напоминал об обязательной поверке газовых счетчиков. Если ее не пройти — будут начисляться на общих началах.