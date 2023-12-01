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С первого дня зимы: до когда передают показатели счетчиков газа

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Операторы из городов и областей передают данные поставщику и начисляется сумма к оплате
Операторы из городов и областей передают данные поставщику и начисляется сумма к оплате. Фото Слово и дело

При несвоевременной передаче показателей будут начисляться плата по специальной формуле

С 1 по 5 декабря у украинских потребителей газа горячий период – они должны передать показатели счетчиков. Их важно передать именно в этот период, чтобы начисления велись корректно.

В Нафтогазе отмечают, что передавать показатели счетчика нужно каждый месяц, даже если вы газом не пользовались. Иначе начислят по среднему ежемесячному потреблению. В формулу расчета включаются не только потребление газа за прошлый период, но и количество проживающих и установленных приборов газа.

Данные личного счетчика потребители передают оператору газораспределительных сетей, он в каждом регионе свой, однако группа "Нефтегаз" объединяет сразу нескольких операторов:

  • Винница "Газмережи"
  • АО "Волыньгаз"
  • Днепровские "Газмережи"
  • Днепропетровский филиал "Газмережи"
  • Житомирские "Газмережи"
  • АО "Закарпатгаз"
  • АО "Запорожгаз"
  • Ивано-Франковский филиал "Газмережи"
  • Киевский филиал "Газмережи"
  • Криворожский филиал "Газмережи"
  • Кропивницкий филиал "Газмережи"
  • Львовский филиал "Газмережи"
  • Николаевский филиал "Газмережи"
  • АО "Ровногаз"
  • Сумской филиал "Газмережи"
  • Харьковский городской филиал "Газмережи"
  • Харьковский филиал "Газмережи"
  • Хмельницкий филиал "Газмережи"
  • АО "Черкассыгаз",
  • АО "Черновцыгаз"
  • АО "Черниговгаз".

Для абонентов этих операторов окно передачи показателей началось 28 ноября. Передать данные можно несколькими способами SMS на номер 4647, через сайт, через голосовое меню по номерам (кнопка 1):

  • +38 066-300-2-888
  • +38 098-300-2-888
  • +38 093-300-2-888.

Ранее "Телеграф" напоминал об обязательной поверке газовых счетчиков. Если ее не пройти — будут начисляться на общих началах.

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#Газ #Нафтогаз #Счетчики