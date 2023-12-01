С первого дня зимы: до когда передают показатели счетчиков газа
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
При несвоевременной передаче показателей будут начисляться плата по специальной формуле
С 1 по 5 декабря у украинских потребителей газа горячий период – они должны передать показатели счетчиков. Их важно передать именно в этот период, чтобы начисления велись корректно.
В Нафтогазе отмечают, что передавать показатели счетчика нужно каждый месяц, даже если вы газом не пользовались. Иначе начислят по среднему ежемесячному потреблению. В формулу расчета включаются не только потребление газа за прошлый период, но и количество проживающих и установленных приборов газа.
Данные личного счетчика потребители передают оператору газораспределительных сетей, он в каждом регионе свой, однако группа "Нефтегаз" объединяет сразу нескольких операторов:
- Винница "Газмережи"
- АО "Волыньгаз"
- Днепровские "Газмережи"
- Днепропетровский филиал "Газмережи"
- Житомирские "Газмережи"
- АО "Закарпатгаз"
- АО "Запорожгаз"
- Ивано-Франковский филиал "Газмережи"
- Киевский филиал "Газмережи"
- Криворожский филиал "Газмережи"
- Кропивницкий филиал "Газмережи"
- Львовский филиал "Газмережи"
- Николаевский филиал "Газмережи"
- АО "Ровногаз"
- Сумской филиал "Газмережи"
- Харьковский городской филиал "Газмережи"
- Харьковский филиал "Газмережи"
- Хмельницкий филиал "Газмережи"
- АО "Черкассыгаз",
- АО "Черновцыгаз"
- АО "Черниговгаз".
Для абонентов этих операторов окно передачи показателей началось 28 ноября. Передать данные можно несколькими способами SMS на номер 4647, через сайт, через голосовое меню по номерам (кнопка 1):
- +38 066-300-2-888
- +38 098-300-2-888
- +38 093-300-2-888.
Ранее "Телеграф" напоминал об обязательной поверке газовых счетчиков. Если ее не пройти — будут начисляться на общих началах.