Избили битой прямо возле дома: на Полтавщине напали на активиста-антикоррупционера

Сейчас пострадавший находится в больнице

В Полтавской области избили общественного активиста Александра Мороза. Двое неизвестных напали на него прямо у подъезда дома, где проживает Александр.

Об этом сообщают местные СМИ, а также информацию подтвердили в полиции. Уже заведено уголовное дело по ч.1, ст.122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Напали на активиста в городе Лубны 5 декабря около 17:20 в тот момент, когда 40-летний Александр собирался ехать встречать жену с работы. Неизвестные избили мужчину битой и сбежали. О случившемся пострадавший немедленно заявил в полицию.

Как сообщают в пресс-службе Лубенского районного отдела полиции, правоохранители уже разыскивают причастных к нападению и пытаются установить их личности. Сам пострадавший сейчас находится в больнице с разбитой головой, врачи наложили ему швы.

Известно, что Александр Мороз возглавляет общественную организацию "Комитет по борьбе с коррупцией в сфере государственного управления и правоохранительных органов Украины". Он связывает нападение именно со своей общественной деятельностью. По словам Александра, в последнее время он вел расследование по тарифам коммунального предприятия "Лубны-водоканал", а особенное внимание уделял деятельности председателя фракции "ОПЗЖ" в горсовете Владимиру Бондаренко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом напали на известного журналиста Михаила Ткача. Он рассказал подробности происшествия.