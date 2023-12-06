Побили битою біля будинку: на Полтавщині напали на активіста-антикорупціонера

Наразі постраждалий перебуває у лікарні

На Полтавщині побили громадського активіста Олександра Мороза. Двоє невідомих напали на нього прямо біля під’їзду будинку, де мешкає Олександр.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, а також інформацію підтвердили у поліції. Вже порушили кримінальну справу за ч.1, ст.122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Напали на активіста в місті Лубни 5 грудня близько 17:20, коли 40-річний Олександр збирався їхати зустрічати дружину з роботи. Невідомі побили чоловіка битою та втекли. Про те, що сталося, постраждалий негайно заявив у поліцію.

Як повідомляють у пресслужбі Лубенського районного відділу поліції, правоохоронці вже розшукують причетних до нападу та намагаються встановити їхні особи. Сам постраждалий зараз перебуває у лікарні з розбитою головою, лікарі наклали на нього шви.

Відомо, що Олександр Мороз очолює громадську організацію "Комітет боротьби з корупцією у сфері державного управління та правоохоронних органів України". Він пов’язує напад саме зі своєю громадською діяльністю. За словами Олександра, останнім часом він вів розслідування щодо тарифів комунального підприємства "Лубни-водоканал", а особливу увагу приділяв діяльності голови фракції "ОПЗЖ" у міськраді Володимиру Бондаренко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом напали на відомого журналіста Михайла Ткача. Він розповів подробиці події.