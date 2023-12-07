Остановил вражеский штурм ценой своей жизни: командир группы снайперов "Орел" получил Героя посмертно (видео)

У "Орла" было немало наград, его профилем была работа против вражеских снайперов

Украина каждый день теряет своих защитников и защитниц. Награды часто находят их после смерти. Так, звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда" посмертно получил Александр Орлов. Подполковник с позывным "Орел" был командиром группы снайперов отряда спецназовцев "Омега" Нацгвардии. Он положил жизнь, чтобы остановить наступление штурмовиков ГРУ на Харьков.

О его подвиге рассказали в НГУ. "Орел" погиб на вторую неделю после вторжения РФ. Тогда снайперы "Омеги" выполняли и роль разведчиков, противодействовавших прорывам враждебных ДРГ. О фиксации колонны противника докладывали артиллерии украинской армии.

Штурмовики ГРУ оккупантов должны были захватить и удержать перекресток с блокпостом "Роза ветров", чтобы враг мог беспрепятственно ворваться в спальные районы Харькова. 7 марта начался штурм позиций бойцов Нацгвардии и группа "Орла" пришла на помощь. Перекресток накрыли артиллерией, работал также и вражеский снайпер, пулеметчики. Жизнь "Орла" отняла вражеская пуля. Однако врагу не удалось прорваться и закрепиться на Северной Салтовке.

В Нацгвардии рассказали об истории "Орла" и деталях операции на "Розе ветров"

Александр родился в Донецке. С 2007 года был во внутренних войсках – призвался туда. Впоследствии работал шахтером, но все же решил связать жизнь с военным делом. В 2013 году окончил академию Нацгвардии в Харькове. В 2014 году сохранил верность присяге Украине во время Революции Достоинства.

Александр Орлов был командиром группы снайперов

Неоднократно уезжал с задачами на передовую с начала войны. В 2017 за свою работу получил медаль "За военную службу Украины", в 2018 — орден "За мужество" ІІІ степени. Летом 2022 — орден "За мужество" ІІ степени. "Орел" похоронен в Катериновке Харьковской области. У него остались жена и сын.

Ранее "Телеграф" рассказывал о разведчике Иване Павлышине. Он также получил звание Героя Украины. Свой боевой путь он начал в танковых войсках, но позже перешел в разведку, но где бы не служил демонстрировал храбрость.