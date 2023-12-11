На фронте погиб известный украинский актер

Дома у мужчины остались двое детей

В тяжелых боях с российскими оккупантами погиб украинский актер Андрей Павленко. Мужчина встал на защиту своей Родины в начале полномасштабного вторжения.

Трагическое известие в Facebook сообщила его супруга Дарья Орехова. Об этом пишет Государственное агентство Украины по вопросам кино в сети.

"Андрей Павленко — талантливый актер, режиссер-документалист, принял участие в рядах Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения. Выражаем соболезнования родным и близким Андрея! Вечная Слава Герою!", — говорится в сообщении.

Дарья Орехова в соцсети отметила, что дату прощания с военным объявит позже.

"Война никого не жалеет…война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Р.S. я буду очень скучать по тебе любимый", — написала его супруга.

Андрей Павленко был актером в таких лентах: "Девять жизней Нестора Махно", "Страсти за Чапаем", "Женский врач", "Письмо ожидания", "Фото на документы", "Сашка", "1941", "Оборотень в погонах", и других.

Дома у мужчины остались двое детей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на востоке Украины погиб 33-летний Михаил Гедз, десантник со Львовской области. Трагедия случилась во время выполнения боевого задания.