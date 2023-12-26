Неожиданно от Лободы: певица и 100 детей записали в Риге особую версию "Щедрика"

Певица LOBODA в честь Рождества выпустила уникальную версию легендарной песни "Щедрик" Николая Леонтовича, исполненную при участии более 100 талантливых детей из Украины и Латвии. Видео уже доступно на YouTube-канале артистки.

Участие в съемках приняли более 200 человек, в том числе известный детский хор Riga Cathedral Boys Choir и ученики рижской школы Ita Kozakēviča. Видео снимали на территории Латвийского национального художественного музея, одного из старейших мест Риги.

"Украина и Латвия сегодня снова объединились. На этот раз для того, чтобы создать уникальную версию легендарного "Щедрика" на двух языках — украинском и латышском. Это официально самая популярная в мире украинская песня, ставшая предвестником и символом Рождества для сотен народов", — сказала Светлана Лобода.

Певица лично выступила инициатором создания новой версии всемирно известной песни. "Это было импульсивное желание порадовать – похоже на то, что возникает, когда хочется вручить лучший новогодний подарок любимому человеку", — рассказала LOBODA.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Светлана Лобода выделила средства, чтобы помочь молодым супругам из Ирпеня восстановить их квартиру, разрушенную из-за попадания российского снаряда.