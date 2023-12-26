Несподівано від Лободи: співачка і 100 дітей записали у Ризі особливу версію "Щедрика"

Співачка LOBODA на честь Різдва випустила унікальну версію легендарної пісні "Щедрик" Миколи Леонтовича, виконану за участю понад 100 талановитих дітей з України та Латвії. Відео вже доступне на YouTube-каналі артистки.

Участь у зйомках взяли понад 200 людей, зокрема відомий дитячий хор Riga Cathedral Boys Choir та учні ризької школи Ita Kozakēviča. Відео знімали на території Латвійського національного художнього музею, одного з найстаріших місць Риги.

"Україна і Латвія сьогодні знову об'єдналися. Цього разу для того, щоб створити унікальну версію легендарного "Щедрика" двома мовами — українською та латиською. Це офіційно найпопулярніша у світі українська пісня, що стала провісником і символом Різдва для сотень народів", — сказала Світлана Лобода.

Співачка особисто виступила ініціаторкою створення нової версії всесвітньо відомої пісні. "Це було імпульсивне бажання порадувати — схоже на те, що виникає, коли хочеться вручити найкращий новорічний подарунок коханій людині", — розповіла LOBODA.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Світлана Лобода виділила кошти, щоб допомогти молодому подружжю з Ірпеня відновити їхню квартиру, зруйновану через влучання російського снаряду.