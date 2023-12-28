Не упустите: стартует период передачи показателей счетчика газа
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Большинство областей Украины получают газ от одного поставщика
В конце каждого месяца – в начале следующего в Украине наступает пора передавать показатели счетчиков. Даты могут разниться в зависимости от вида коммунальной услуги.
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" напоминает, что показатели счетчиков газа передают с 28 декабря по 5 января. Сделать это можно несколькими способами. Для зарегистрированных на сайте потребителей через личный кабинет my.gas.ua. Также можно это сделать на сайте.
Для пользователей также доступны варианты:
В настоящее время большая часть абонентов газовых служб в Украине обслуживается именно "Нафтогазом". В их списке:
- Винницкий филиал "Газсети",
- Волынский филиал "Газсети"
- Днепровский филиал "Газсети"
- Днепропетровский филиал "Газсети"
- Донецкоблгаз
- Житомирский филиал "Газсети"
- АО "Закарпатгаз"
- АО "Запорожгаз"
- Ивано-Франковский филиал "Газсети"
- Киевский филиал "Газсети"
- АО "Коростышевгаз"
- Криворожский филиал "Газсети"
- Кропивницкий филиал "Газсети"
- Львовский филиал "Газсети"
- Николаевский филиал "Газсети"
- АО "Ровногаз"
- Сумской филиал "Газсети"
- АО "Тисменицагаз"
- Харьковский городской филиал "Газсети"
- Харьковский филиал "Газсети"
- Хмельницкий филиал "Газсети"
- Черкасский филиал "Газсети"
- Черниговский филиал "Газсети"
- АО "Черновцыгаз".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что повреждение пломбы на счетчике, самовольное подключение приборов или любое вмешательство в систему может привести к немалому штрафу. С учетом возмещения расходов получаются суммы в тысячах гривен.