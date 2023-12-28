Не упустите: стартует период передачи показателей счетчика газа

Большинство областей Украины получают газ от одного поставщика

В конце каждого месяца – в начале следующего в Украине наступает пора передавать показатели счетчиков. Даты могут разниться в зависимости от вида коммунальной услуги.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" напоминает, что показатели счетчиков газа передают с 28 декабря по 5 января. Сделать это можно несколькими способами. Для зарегистрированных на сайте потребителей через личный кабинет my.gas.ua. Также можно это сделать на сайте.

Для пользователей также доступны варианты:

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В настоящее время большая часть абонентов газовых служб в Украине обслуживается именно "Нафтогазом". В их списке:

Винницкий филиал "Газсети",

Волынский филиал "Газсети"

Днепровский филиал "Газсети"

Днепропетровский филиал "Газсети"

Донецкоблгаз

Житомирский филиал "Газсети"

АО "Закарпатгаз"

АО "Запорожгаз"

Ивано-Франковский филиал "Газсети"

Киевский филиал "Газсети"

АО "Коростышевгаз"

Криворожский филиал "Газсети"

Кропивницкий филиал "Газсети"

Львовский филиал "Газсети"

Николаевский филиал "Газсети"

АО "Ровногаз"

Сумской филиал "Газсети"

АО "Тисменицагаз"

Харьковский городской филиал "Газсети"

Харьковский филиал "Газсети"

Хмельницкий филиал "Газсети"

Черкасский филиал "Газсети"

Черниговский филиал "Газсети"

АО "Черновцыгаз".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что повреждение пломбы на счетчике, самовольное подключение приборов или любое вмешательство в систему может привести к немалому штрафу. С учетом возмещения расходов получаются суммы в тысячах гривен.