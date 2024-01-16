Есть нюансы: как правильно передать данные счетчика газа

Передача правильных показателей важна для корректного начисления стоимости газа

Один из показателей о которых нужно отчитываться ежемесячно – использование газа. Передают их с 28 декабря по 5 января абоненты "Нефтегаз. Украина", однако в других региональных сетях возможны другие даты. Стоит знать, что счетчики газа имеют два вида — механический и электронный.

В случае механического счетчика газа показатель виден на барабане с цифрами, расположенном на панели. Это число разделено на две части запятой, и при записи показателей следует учитывать направление слева направо. Если число имеет запятую, то цифры после нее не фиксируются, и нули слева от числа также не учитываются. Если в числе нет запятой, то его следует записать полностью.

Записывают цифры до запятой, игнорируя нули в начале

Относительно электронного газового счетчика он также имеет числовой показатель, разделенный запятой или красной точкой. Для снятия показаний следует записать цифры слева, игнорируя нули в начале и цифры после запятой или красной точки.

Передать показатели можно через пользовательский кабинет на my.gas.ua, СМС на 4647 и чатботы в Viber и Telegram. Регулярная передача характеристик счетчиков газа позволяет обеспечить точность расчетов за потребленный газ. Если показатели счетчика газа не передаются вовремя, это может привести к переплатам или недоплатам за газ. Однако при необходимости показатели счетчика можно скорректировать, если при передаче возникла ошибка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если на счетчике газа неправильные показатели или вы подозреваете проблемы в его работе. Вмешиваться в работу счетчика самому нельзя, необходимо обратиться к поставщику.