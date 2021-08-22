Незабываемый отдых: на популярном курорте Одесчины бьют машины туристов (видео)
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В курортном поселке Одесчины охотятся на авто отдыхающих
Украинцы, отдыхающие в Санжейке Одесской области, жалуются на массовые нападения вандалов на припаркованные авто.
Видео, записанное водителем, в машине которого выбили все стекла, опубликовал местный Телеграмм-канал.
Так, мужчина говорит, что за ночь неизвестные разбили стекла в двух авто и обокрали их. По словам туриста, который с иронией называет отдых незабываемым, подобное происходит каждую ночь. Он также призывает правоохранителей Одесской области как-то отреагировать на происходящее и защитить отдыхающих.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика (18+).
В комментариях жители Одесчины пишут, что подобное происходит из года в год и не только в Санжейке. Дескать, воры охотятся на автомобили, владельцы которых ушли отдыхать к морю, оставив в салоне сумки или технику.
Напомним, в Одессе нетрезвый отдыхающий отказывался рассчитываться за аренду шезлонга, поэтому проломил работнику развлекательного заведения череп, когда тот начал предъявлять претензии.
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