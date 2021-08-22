Незабутній відпочинок: на популярному курорті Одещини б’ють машини туристів (відео)
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У курортному селищі Одещини полюють на авто відпочиваючих
Українці, які відпочивають в Санжейці Одеської області, скаржаться на масові напади вандалів на припарковані авто.
Відео, записане водієм, в машині якого вибили усі шибки, опублікував місцевий Телеграм-канал.
Так, чоловік каже, що за ніч невідомі розбили скло в двох авто і обікрали їх. За словами туриста, який з іронією називає відпочинок незабутнім, подібне відбувається щоночі. Він також закликає правоохоронців Одеської області якось відреагувати на те, що відбувається і захистити відпочивальників.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика (18+).
У коментарях жителі Одещини пишуть, що подібне відбувається з року в рік і не тільки в Санжейці. Мовляв, злодії полюють на автомобілі, власники яких пішли відпочивати до моря, залишивши в салоні сумки або техніку.
Нагадаємо, в Одесі нетверезий відпочиваючий відмовлявся розраховуватися за оренду шезлонга, тому проломив працівникові розважального закладу череп, коли той почав пред’являти претензії.
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