Избил за шезлонг: в Одессе пьяный турист не захотел платить за услугу

В Одессе нетрезвый отдыхающий отказывался рассчитываться за аренду шезлонга и проломил работнику развлекательного заведения череп, когда тот начал предъявлять претензии.

Об этом в среду, 11 августа, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области.

Сначала нежелание пьяного жителя Черкасской области оплатить аренду шезлонга повлекло за собой ссору, а потом и драку. 37-летний отдыхающий в ярости ударил потерпевшего по голове деревянной палкой, проломив ему череп.

Как сообщает старший следователь отдела №5 Одесского районного управления полиции Роман Заднипряный, сразу же после содеянного правонарушитель скрылся с места преступления. В скором времени правоохранители разыскали его в центре города.

За умышленное причинение тяжких телесных повреждений мужчине объявили подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины.

В полиции говорят, что до избрания меры пресечения правонарушитель будет находиться в изоляторе временного содержания. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе в июле за одну неделю произошло сразу две массовые драки.

Напоминаем, как в Одессе 16 июля пьяный мотоциклист сбил 28-летнюю женщину и устроил потасовку с полицейскими.