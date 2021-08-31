Под Одессой двое мужчин погибли во время ремонта кондиционера (видео 18+)

Один из мужчин скончался на месте, а второй умер в больнице.

В поселке Фонтанка неподалеку от Одессы двое мужчин погибли во время проведения работ по ремонту кондиционеров.

Как сообщают 7 канал и Одесса как она есть, мужчины сорвались с высоты третьего этажа вместе с кондиционером.

Кроме того, указывается, что сверху на них обрушилась металлическая конструкция.

Один из работников погиб на месте, а второго забрали врачи в тяжелом состоянии. Впрочем, позже стало известно, что спасти его не удалось.

Видеозапись с места происшествия была отснята очевидцами и выложена в сеть, однако из-за возможного наличия в ней шокирующего контента "Телеграф" не станет размещать ее в этой новости. Тем не менее, желающие ознакомиться с видеоматериалом могут найти его по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, в Ровно двое пятнадцатилетних подростков напали на незнакомую женщину и несколько раз ударили ее ножом.