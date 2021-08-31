Укр

Под Одессой двое мужчин погибли во время ремонта кондиционера (видео 18+)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
23
Место гибели двух рабочих Новость обновлена 31 августа 2021, 18:57
Место гибели двух рабочих

Один из мужчин скончался на месте, а второй умер в больнице.

В поселке Фонтанка неподалеку от Одессы двое мужчин погибли во время проведения работ по ремонту кондиционеров.

Как сообщают 7 канал и Одесса как она есть, мужчины сорвались с высоты третьего этажа вместе с кондиционером.

Кроме того, указывается, что сверху на них обрушилась металлическая конструкция.

Один из работников погиб на месте, а второго забрали врачи в тяжелом состоянии. Впрочем, позже стало известно, что спасти его не удалось.

Видеозапись с места происшествия была отснята очевидцами и выложена в сеть, однако из-за возможного наличия в ней шокирующего контента "Телеграф" не станет размещать ее в этой новости. Тем не менее, желающие ознакомиться с видеоматериалом могут найти его по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, в Ровно двое пятнадцатилетних подростков напали на незнакомую женщину и несколько раз ударили ее ножом.

Последний самолет американских сил покинул Афганистан
Мир
Последний самолет США покинул Афганистан: что пишут западные СМИ о будущем этой страны
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Последний самолет американских сил покинул Афганистан
Последний самолет США покинул Афганистан: что пишут западные СМИ о будущем этой страны
Дата публикации
Категория
Цена на газ подскочит до 20 гривен
За кубометр газа – 20 гривен, школа по-новому и налоговая амнистия: что ждет украинцев с 1 сентября
Дата публикации
Категория
Место преступления
В Ровно братья-близнецы чуть не убили незнакомую женщину: все подробности истории и видео нападения (18+)
Дата публикации
Категория
Максим Веракса (справа) с бронзовой медалью Паралимпиады в Рио
Еще 2 медали: украинцы выиграли "серебро" и "бронзу" в плавании
Дата публикации
Категория
Из-за учения на границе украинские военные будут в полной боевой готовности
Кремль получил заряд уверенности и может снова ударить по Украине, - ветеран АТО