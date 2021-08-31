Под Одессой двое мужчин погибли во время ремонта кондиционера (видео 18+)
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Один из мужчин скончался на месте, а второй умер в больнице.
В поселке Фонтанка неподалеку от Одессы двое мужчин погибли во время проведения работ по ремонту кондиционеров.
Как сообщают 7 канал и Одесса как она есть, мужчины сорвались с высоты третьего этажа вместе с кондиционером.
Кроме того, указывается, что сверху на них обрушилась металлическая конструкция.
Один из работников погиб на месте, а второго забрали врачи в тяжелом состоянии. Впрочем, позже стало известно, что спасти его не удалось.
Видеозапись с места происшествия была отснята очевидцами и выложена в сеть, однако из-за возможного наличия в ней шокирующего контента "Телеграф" не станет размещать ее в этой новости. Тем не менее, желающие ознакомиться с видеоматериалом могут найти его по этой ссылке.
Как сообщалось ранее, в Ровно двое пятнадцатилетних подростков напали на незнакомую женщину и несколько раз ударили ее ножом.
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