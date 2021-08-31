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Під Одесою двоє чоловіків загинули під час ремонту кондиціонера (відео 18+)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Місце загибелі двох робітників Новина оновлена 31 серпня 2021, 18:57
Місце загибелі двох робітників

Один з чоловіків помер на місці, а другий помер в лікарні.

У селищі Фонтанка неподалік від Одеси двоє чоловіків загинули під час проведення робіт по ремонту кондиціонерів.

Як повідомляють 7 канал і Одеса как она есть, чоловіки зірвалися з висоти третього поверху разом з кондиціонером.

Крім того, вказується, що зверху на них обрушилася металева конструкція.

Один з працівників загинув на місці, а другого забрали лікарі у важкому стані. Втім, пізніше стало відомо, що врятувати його не вдалося.

Відеозапис з місця події був відзнятий очевидцями і викладений в мережу, проте через можливу наявність в ньому шокуючого контенту "Телеграф" не стане розміщувати його в цій новині. Проте, охочі ознайомитися з відеоматеріалом можуть знайти його за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, в Рівному двоє п’ятнадцятирічних підлітків напали на незнайому жінку і кілька разів ударили її ножем.

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