Утащила большая рыба: на лимане под Одессой трагически погиб рыбак (фото 18+)
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Личность утонувшего рыбака неизвестна.
На Хаджибейском лимане в Одесской области трагически погиб рыбак. Официальная версия — его утащила на дно крупная рыба.
Об этом пишет сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.
Про трагедию стало известно утром 1 сентября. По словам очевидцев мужчина на рыбалку отправился сам, в какой-то момент на крючок попала крупная рыба, он потерял равновесие и упал в лиман.
Мужчина утонул, его тело нашли водолазы на расстоянии 15 метров от берега на глубине в пять метров. Его личность устанавливается.
Одновременно с этим в Телеграм-канале "Ху*вая Одесса" опубликовали фото тела и написали, что рыбак утонул нырнув за удочкой, которую утащила рыба.
Трагедия произошла на части Хаджибейского лимана, которая находится возле Объездной дороги.
Хаджибейский лиман под Одессой — популярное место для рыбалки и отдыха. Находится на северо-запад от Одессы в нескольких километрах от города.
Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожской области выпивший водитель такси сбил патрульного и пять километров вез его на капоте, пока не врезался в дерево.
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