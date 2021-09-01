Утащила большая рыба: на лимане под Одессой трагически погиб рыбак (фото 18+)

Личность утонувшего рыбака неизвестна.

На Хаджибейском лимане в Одесской области трагически погиб рыбак. Официальная версия — его утащила на дно крупная рыба.

Об этом пишет сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

Про трагедию стало известно утром 1 сентября. По словам очевидцев мужчина на рыбалку отправился сам, в какой-то момент на крючок попала крупная рыба, он потерял равновесие и упал в лиман.

Мужчина утонул, его тело нашли водолазы на расстоянии 15 метров от берега на глубине в пять метров. Его личность устанавливается.

Одновременно с этим в Телеграм-канале "Ху*вая Одесса" опубликовали фото тела и написали, что рыбак утонул нырнув за удочкой, которую утащила рыба.

Тело мужчины на Хаджибейском лимане

Трагедия произошла на части Хаджибейского лимана, которая находится возле Объездной дороги.

Где находится Хаджибейский лиман

Хаджибейский лиман под Одессой — популярное место для рыбалки и отдыха. Находится на северо-запад от Одессы в нескольких километрах от города.

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