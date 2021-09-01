Потягла велика риба: на лимані під Одесою трагічно загинув рибалка (фото 18+)
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Особа потонулого рибалки невідома.
На Хаджибейському лимані в Одеській області трагічно загинув рибалка. Офіційна версія — його потягла на дно велика риба.
Про це пише сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій області.
Про трагедію стало відомо вранці 1 вересня. За словами очевидців чоловік на риболовлю відправився сам, в якийсь момент на гачок потрапила велика риба, він втратив рівновагу і впав в лиман.
Чоловік потонув, його тіло знайшли водолази на відстані 15 метрів від берега на глибині п’ять метрів. Його особа встановлюється.
Одночасно з цим в телеграм-каналі "Ху*вая Одеса" опублікували фото тіла і написали, що рибалка потонув пірнувши за вудкою, яку потягла риба.
Трагедія сталася на частини Хаджибейського лиману, яка знаходиться біля Об’їзної дороги.
Хаджибейський лиман під Одесою — популярне місце для риболовлі та відпочинку. Знаходиться на північний захід від Одеси за декілька кілометрів від міста.
Раніше "Телеграф" писав, що в Запорізькій областіводій таксі напідпитку збив патрульного і п’ять кілометрів віз його на капоті, поки не врізався в дерево.
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