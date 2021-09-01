Потягла велика риба: на лимані під Одесою трагічно загинув рибалка (фото 18+)

Особа потонулого рибалки невідома.

На Хаджибейському лимані в Одеській області трагічно загинув рибалка. Офіційна версія — його потягла на дно велика риба.

Про це пише сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій області.

Про трагедію стало відомо вранці 1 вересня. За словами очевидців чоловік на риболовлю відправився сам, в якийсь момент на гачок потрапила велика риба, він втратив рівновагу і впав в лиман.

Чоловік потонув, його тіло знайшли водолази на відстані 15 метрів від берега на глибині п’ять метрів. Його особа встановлюється.

Одночасно з цим в телеграм-каналі "Ху*вая Одеса" опублікували фото тіла і написали, що рибалка потонув пірнувши за вудкою, яку потягла риба.

Тіло чоловіка на Хаджибейському лимані

Трагедія сталася на частини Хаджибейського лиману, яка знаходиться біля Об’їзної дороги.

Де знаходиться Хаджибейський лиман

Хаджибейський лиман під Одесою — популярне місце для риболовлі та відпочинку. Знаходиться на північний захід від Одеси за декілька кілометрів від міста.

Раніше "Телеграф" писав, що в Запорізькій областіводій таксі напідпитку збив патрульного і п’ять кілометрів віз його на капоті, поки не врізався в дерево.