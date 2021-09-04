Укр

На популярном украинском курорте пропали два человека: тело одного уже нашли в море

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Иллюстративное фото Новость обновлена 04 сентября 2021, 14:49
Иллюстративное фото

Свои вещи пропавшие оставили на рабочем месте.

В поселке Затока, что в Одесской области, второго сентября исчезли двое работников гостиницы, расположенной на улице Лазурной.

Как сообщает Думская, речь идет о женщине и мужчине 1980 и 2002 годов рождения соответственно.

Тело мужчины, уроженца Винницы, нашли в пятницу, 3 сентября, в море на расстоянии около 30 метров от берега.

Поиски женщины продолжаются.

Отмечается, что пропавшие оставили на рабочем месте все свои личные вещи и документы.

Затока на карте
Затока на карте
Улица Лазурная, Затока
Улица Лазурная, Затока

Как сообщалось ранее, в Польше полицейские задушили ремнем нетрезвого украинца. Происшествие случилось еще 30 июля, однако резонанс это событие получило лишь после огласки в СМИ.

После этого, украинские дипломаты заявили, что направили Польше дипломатическую ноту и пообещали следить за ходом расследования.

"Телеграфу" удалось пообщаться с невестой погибшего, которая рассказала, что узнала о происшествии лишь спустя несколько дней поисков.

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