На популярном украинском курорте пропали два человека: тело одного уже нашли в море

Свои вещи пропавшие оставили на рабочем месте.

В поселке Затока, что в Одесской области, второго сентября исчезли двое работников гостиницы, расположенной на улице Лазурной.

Как сообщает Думская, речь идет о женщине и мужчине 1980 и 2002 годов рождения соответственно.

Тело мужчины, уроженца Винницы, нашли в пятницу, 3 сентября, в море на расстоянии около 30 метров от берега.

Поиски женщины продолжаются.

Отмечается, что пропавшие оставили на рабочем месте все свои личные вещи и документы.

Затока на карте

Улица Лазурная, Затока

Как сообщалось ранее, в Польше полицейские задушили ремнем нетрезвого украинца. Происшествие случилось еще 30 июля, однако резонанс это событие получило лишь после огласки в СМИ.

После этого, украинские дипломаты заявили, что направили Польше дипломатическую ноту и пообещали следить за ходом расследования.

"Телеграфу" удалось пообщаться с невестой погибшего, которая рассказала, что узнала о происшествии лишь спустя несколько дней поисков.