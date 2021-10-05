В Одессе автомобиль с военными попал в ДТП: много пострадавших (видео)
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Сообщается о по меньшей мере пяти пострадавших.
В районе Крыжановки, что в Одессе, произошло серьезное ДТП в котором пострадало несколько человек.
Видеозаписи с места происшествия были распространены местными телеграм-каналами.
По их информации, авария произошла в районе жилого массива "Зеленый мыс".
Канал "Ху**ая Одесса" сообщает о том, что вследствие происшествия пострадали 7 человек из которых 4 или 5 являются военнослужащими. Другие же сообщают о пятерых пострадавших.
Из видеозаписей не совсем понятно, как произошло ДТП, однако судя по характеру повреждений, один автомобиль не предоставил другому преимущество в движении.
В результате столкновения один из автомобилей остался на проезжей части, а второй улетел в кювет.
Как сообщалось ранее, в Одесской области мужчина, который двигался на гужевой повозке въехал в забор одного из местных жителей. Хозяину домохозяйства это не понравилось, в результате чего тот набросился на виновника аварии с цепью и ножом. В от полученных травм мужчина скончался на месте.
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