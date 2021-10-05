В Одессе автомобиль с военными попал в ДТП: много пострадавших (видео)

Сообщается о по меньшей мере пяти пострадавших.

В районе Крыжановки, что в Одессе, произошло серьезное ДТП в котором пострадало несколько человек.

Видеозаписи с места происшествия были распространены местными телеграм-каналами.

По их информации, авария произошла в районе жилого массива "Зеленый мыс".

Канал "Ху**ая Одесса" сообщает о том, что вследствие происшествия пострадали 7 человек из которых 4 или 5 являются военнослужащими. Другие же сообщают о пятерых пострадавших.

Из видеозаписей не совсем понятно, как произошло ДТП, однако судя по характеру повреждений, один автомобиль не предоставил другому преимущество в движении.

В результате столкновения один из автомобилей остался на проезжей части, а второй улетел в кювет.

Место ДТП

Как сообщалось ранее, в Одесской области мужчина, который двигался на гужевой повозке въехал в забор одного из местных жителей. Хозяину домохозяйства это не понравилось, в результате чего тот набросился на виновника аварии с цепью и ножом. В от полученных травм мужчина скончался на месте.