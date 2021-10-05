Избил цепью и зарезал за случайно поваленный забор: подробности кровавого убийства на Одесчине (видео)

Убийство произошло на глазах у других жителей села

Полицейские Одесской области задержали жителей одного из сел Захаровской сельской общины по подозрению в убийстве односельчанина.

Подробности трагического инцидента, произошедшего в понедельник, 4 октября, раскрыла полковник полиции, начальник отдела коммуникации ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская.

Известно, что 45-летний погибший ехал по улице на подводе с лошадью. По какой-то причине его транспортное средство въехало в забор соседа, что, естественно, причинило немалый ущерб. Однако вместо того, чтобы разобраться цивилизованно, 55-летний владелец хозяйства выскочил на улицу и накинулся на односельчанина с побоями.

Как рассказал сам подозреваемый полицейским, в качестве орудия изначально он использовал обычную железную цепь. Ею он нанес несколько ударов по голове жертвы. Затем нападающий вооружился ножом, которым и ударил своего соперника в грудь.

К сожалению, пострадавшего не удалось спасти — от полученных травм он скончался на месте преступления.

Следует отметить, что свою вину нарушитель, вероятно, собирался скрыть несмотря на то, что "разборки" состоялись на глазах у других местных жителей. До приезда врачей и правоохранителей он сумел спрятать собственную окровавленную одежду, а также орудие убийства.

Впрочем, избежать наказания мужчине не удастся. Все необходимые улики были обнаружены полицией в ходе обыска, сам подозреваемый находится под стражей. Ему уже предъявлены подозрения согласно ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За такое преступление мужчина может угодить за решетку на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что похожей трагедией закончился спор в Киеве — не найдя словесных аргументов, мужчина выстрелил сопернику в грудь.