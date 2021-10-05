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Побив палицею і зарізав за випадково повалений паркан: подробиці кривавого вбивства на Одещині (відео)

Автор
Олена Вєчканова
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Автор
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Спочатку підозрюваний побив жертву ланцюгом, а після взявся за ніж Новина оновлена 05 жовтня 2021, 15:29
Спочатку підозрюваний побив жертву ланцюгом, а після взявся за ніж

Вбивство сталося на очах у інших жителів села

Поліцейські Одеської області затримали жителів одного із сіл Захарівської сільської громади за підозрою в убивстві односельчанина.

Подробиці трагічного інциденту, що стався у понеділок, 4 жовтня, розкрила полковник поліції, начальник відділу комунікації ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська.

Відомо, що 45-річний загиблий їхав по вулиці на підводі з конем. З якоїсь причини його транспортний засіб врізався у паркан сусіда, що, своєю чергою, привело до завдання чимало збитку. Однак замість того, щоб розібратися цивілізовано, 55-річний власник господарства вискочив на вулицю і накинувся на односельчанина з побоями.

Як розповів сам підозрюваний поліцейським, у якості знаряддя спочатку він використовував звичайний залізний ланцюг. Ним він завдав кілька ударів по голові жертви. Потім нападник озброївся ножем, яким і поцілив своєму супернику в груди.

На жаль, потерпілого не вдалося врятувати — від отриманих травм він помер на місці злочину.

Слід зазначити, що свою провину порушник, ймовірно, збирався приховати, незважаючи на те, що "розбірки" відбулися на очах у інших місцевих жителів. До приїзду лікарів і правоохоронців він зумів приховати власний закривавлений одяг, а також знаряддя вбивства.

Втім, уникнути покарання чоловікові не вдасться. Всі необхідні докази були виявлені поліцією в ході обшуку, сам підозрюваний знаходиться під вартою. Йому вже пред’явлені підозри згідно ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За такий злочин чоловік може потрапити за грати на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що схожою трагедією закінчилася суперечка в Києві — не знайшовши словесних аргументів, чоловік вистрілив супернику в груди.

Теги:
#Поліція #Вбивство #Одеська область
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