В Одесі автомобіль з військовими потрапив в ДТП: багато постраждалих (відео)

Повідомляється про щонайменше п’ятьох постраждалих.

В районі Крижанівки, що в Одесі, відбулося серйозне ДТП в якому постраждало кілька людей.

Відеозаписи з місця події були поширені місцевими телеграм-каналами.

За їхньою інформацією, аварія сталася в районі житлового масиву "Зелений мис".

Канал "Ху**а Одеса" повідомляє про те, що внаслідок події постраждали 7 осіб з яких 4 або 5 є військовослужбовцями. Інші ж повідомляють про п’ятьох постраждалих.

З відеозаписів не зовсім зрозуміло, як сталося ДТП, проте судячи з характеру пошкоджень, один автомобіль не надав іншому перевагу в русі.

В результаті зіткнення один з автомобілів залишився на проїжджій частині, а другий полетів в кювет.

ДТП

Як повідомлялося раніше, в Одеській області чоловік, який рухався на гужовий возі в’їхав в огорожу одного з місцевих жителів. Господарю домогосподарства це не сподобалося, в результаті чого той накинувся на винуватця аварії з ланцюгом і ножем. У від отриманих травм чоловік помер на місці.