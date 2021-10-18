Пена со рта и синие руки: в одесском кафе внезапно умер 17-летний парень

Медики ехали на вызов около 20 минут, а все это время парня пытались спасти посетители

В Одессе в кафе под названием "Чердак" прямо за столиком умер 17-летний парень. Он буквально упал замертво, а посетителям и медикам не удалось вернуть его к жизни.

Об этом сообщил местный Telegram-канал "Ху***я Одесса" поздно вечером в воскресенье, 17 октября.

Трагедия случилась в заведении на проспекте Шевченка в Приморском районе Одессы. По словам очевидцев, молодой человек сидел за столиком в кафе со своей семьей и в какой-то момент упал без сознания. Некоторые посетители говорят, что перед этим у парня дрожали конечности и наблюдалось обильное слюноотделение (пена со рта).

Присутствующие сразу начали вызывать скорую помощь и оказывать парню первую помощь — делали непрямой массаж сердца.

К слову, в "скорую" удалось дозвониться только с четвертого раза, а на вызов медики прибыли через 20 минут после звонка. Две бригады пытались реанимировать 17-летнего юношу около 45 минут, однако все попытки оказались тщетными.

О причинах смерти парня ничего не известно. Их будут выяснять эксперты и правоохранители.

К слову, расположение у этого кафе крайне удобное — вблизи множество университетов и Одесская областная государственная администрация.

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