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Піна з рота і сині руки: в одеському кафе раптово помер 17-річний хлопець

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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В одеському кафе "Чердак" помер відвідувач Новина оновлена 18 жовтня 2021, 11:36
В одеському кафе "Чердак" помер відвідувач

Медики їхали на виклик близько 20 хвилин, а весь цей час хлопця намагалися врятувати відвідувачі

В Одесі в кафе під назвою "Чердак" прямо за столиком помер 17-річний хлопець. Він буквально впав замертво, а відвідувачам і медикам не вдалося повернути його до життя.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Ху***я Одеса" пізно ввечері в неділю, 17 жовтня.

Трагедія трапилася у закладі на проспекті Шевченка у Приморському районі Одеси. За словами очевидців, молодий чоловік сидів за столиком в кафе зі своєю сім’єю і в якийсь момент впав без свідомості. Деякі відвідувачі кажуть, що перед цим у хлопця тремтіли кінцівки і спостерігалося рясне слиновиділення (піна з рота).

Присутні відразу почали викликати швидку допомогу і надавати хлопцю першу допомогу — робили непрямий масаж серця.

До слова, в "швидку" вдалося додзвонитися тільки з четвертого разу, а на виклик медики прибули через 20 хвилин після дзвінка. Дві бригади намагалися реанімувати 17-річного юнака близько 45 хвилин, однак всі спроби виявилися марними.

Про причини смерті хлопця нічого не відомо. Їх будуть з’ясовувати експерти та правоохоронці.

До слова, розташування у цього кафе вкрай зручне — поблизу безліч університетів і Одеська обласна державна адміністрація.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові помер чоловік, якого 10 днів рятували після загадкової НП з поїздом. Весь цей час чоловік перебував у комі.

Теги:
#Одеса #Смерть #Хлопець #Кафе
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