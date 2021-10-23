Укр

Лучше наблюдать издалека: в Одессе бушующее море усеяло берег медузами (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Море в Одессе
Море в Одессе

Очевидцы утверждают, что волны выше человеческого роста.

В Одессе из-за ветреной погоды на побережье местные жители могли наблюдать высокие волны. Впрочем, красоту зрелища испортили многочисленные трупики медуз, которых после этого выбросило на берег.

Об этом сообщает "7 канал Одесса".

"На одесских пляжах разыгрались волны выше человеческого роста", — говорится в сообщении.

Отмечается, что волнами на берег вынесло медуз, которыми усеяло пляжи.

О том, что в Одессе вновь наблюдается нашествие "желеек", свидетельствуют видео, обнародованные "Новини.LIVE Odesa".

"В море возле одесского порта 23 октября замечены сотни медуз. Среди них есть и большие разноцветные корнероты", — сообщили там.

Как сообщалось ранее, в Одессе погода накануне "порадовала" жителей сильным ветром, из-за которого у одной из городских аптек в жилкомплексе "Михайловский городок" сорвало буквы с вывески.

Теги:
#Одесса #Черное море #Медузы
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