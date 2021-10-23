Краще спостерігати здалеку: в Одесі розбурхане море усіяло берег медузами (фото, відео)

Очевидці стверджують, що хвилі вище людського зросту.

В Одесі через вітряну погоду на узбережжі місцеві жителі могли спостерігати високі хвилі. Втім, красу видовища зіпсували численні трупики медуз, яких після цього викинуло на берег.

Про це повідомляє "7 канал Одеса".

"На одеських пляжах розігралися хвилі вище людського зросту", — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що хвилями на берег винесло медуз, якими усіяні пляжі.

Про те, що в Одесі знову спостерігається нашестя "желейок", свідчать відео, оприлюднені "Новини.LIVE Odesa".

"У морі біля одеського порту 23 жовтня помічені сотні медуз. Серед них є і великі різнокольорові корнероти", — повідомили там.

Як повідомлялося раніше, в Одесі погода напередодні "порадувала" жителів сильним вітром, через який в однієї з міських аптек в житловому комплексі "Михайлівське містечко" зірвало букви з вивіски.