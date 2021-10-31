Под Одессой парень бросился с 15-метрового обрыва и чудом остался жив (видео)

Состояние молодого человека оценивают как тяжелое

В Одесской области в ночь на воскресенье, 31 октября, молодой человек упал с обрыва в селе Бурлачья Балка. Доставать парня пришлось спасателям, он сильно пострадал.

Все происходящее снимали очевидцы происшествия, затем видео появилось в местных СМИ.

"Сейчас в Бурлачьей Балке заметили, что человек упал с обрыва. Приехала скорая, ожидаем сейчас ГСЧС, будем поднимать человека с обрыва", — сообщил мужчина.

Когда парня подняли с обрыва спасатели, он очень громко стонал. Затем его передали медикам и увезли в больницу.

По предварительной информации, мужчина прыгнул с обрыва самостоятельно. Причиной этого якобы стала девушка, отношения с которой у молодого человека не сложились.

Как сообщил Telegram-канал "Одесса Info", пострадавшему мужчине 21 год. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Высота склона, с которой сиганул парень, составляет 15 метров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе молодая девушка покончила с жизнью сразу тремя способами — она открыла газ, после чего перерезала себе горло и вены и в таком состоянии выпрыгнула из окна. Из дома, где жила погибшая, пришлось эвакуировать жителей.