Укр

Под Одессой парень бросился с 15-метрового обрыва и чудом остался жив (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Село Бурлачья Балка Новость обновлена 31 октября 2021, 10:33
Село Бурлачья Балка

Состояние молодого человека оценивают как тяжелое

В Одесской области в ночь на воскресенье, 31 октября, молодой человек упал с обрыва в селе Бурлачья Балка. Доставать парня пришлось спасателям, он сильно пострадал.

Все происходящее снимали очевидцы происшествия, затем видео появилось в местных СМИ.

"Сейчас в Бурлачьей Балке заметили, что человек упал с обрыва. Приехала скорая, ожидаем сейчас ГСЧС, будем поднимать человека с обрыва", — сообщил мужчина.

Когда парня подняли с обрыва спасатели, он очень громко стонал. Затем его передали медикам и увезли в больницу. 

По предварительной информации, мужчина прыгнул с обрыва самостоятельно. Причиной этого якобы стала девушка, отношения с которой у молодого человека не сложились. 

Как сообщил Telegram-канал "Одесса Info", пострадавшему мужчине 21 год. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Высота склона, с которой сиганул парень, составляет 15 метров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе молодая девушка покончила с жизнью сразу тремя способами — она открыла газ, после чего перерезала себе горло и вены и в таком состоянии выпрыгнула из окна. Из дома, где жила погибшая, пришлось эвакуировать жителей.

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#Одесская область #ДСНС #Упал в обрыв
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