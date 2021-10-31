Під Одесою хлопець кинувся з 15-метрового обрива і дивом залишився живим (відео)

Стан молодої людини оцінюють як важкий

На Одещині в ніч на неділю, 31 жовтня, молодик упав з обриву в селі Бурлача Балка. Діставати хлопця довелося рятувальникам, він сильно постраждав.

Все, що відбувалося, знімали очевидці події, потім відео з’явилося в місцевих ЗМІ.

"Зараз у Бурлачій Балці помітили, що людина впала з обрива. Приїхала швидка, очікуємо зараз ДСНС, підніматимемо людину з урвища", — повідомив чоловік.

Коли хлопця підняли з обрива рятувальники, він дуже голосно стогнав. Потім його передали медикам та відвезли до лікарні.

За попередньою інформацією, чоловік стрибнув зі схилу самостійно. Причиною цього нібито стала дівчина, стосунки з якою у молодої людини не склалися.

Як повідомив Telegram-канал "Одеса Info", потерпілому чоловікові 21 рік. Зараз він перебуває у лікарні у тяжкому стані. Висота схилу, з якої стрибнув хлопець, становить 15 метрів.

Раніше " Телеграф" повідомляв, що в Одесі молода дівчина наклала на себе руки трьома способами — вона відкрила газ, після чого перерізала собі горло і вени і в такому стані вистрибнула з вікна. З будинку, де мешкала загибла, довелося евакуювати мешканців.