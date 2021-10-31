"Зашить срочно!" В зоопарке Одессы заметили пони с глубокой раной (видео)

Животное бегало поближе к забору вольера, словно обращая на себя внимание

Белый пони, обитающий в Одесском зоопарке, при невыясненных обстоятельствах получил глубокую рану на бедре. При этом помощь ветеринара животное получило далеко не сразу.

Видео, на котором запечатлен раненный пони, опубликовали в местном Telegram-канале "Одесса как она есть".

Ролик сняла одна из посетительниц, которая пришла в зоопарк с трехлетним ребенком, желающим посмотреть на зверей. При съемке раненного животного женщина не сдержала нецензурного ругательства, высказавшись в сторону работников заведения.

По ее словам, к сотрудникам зоопарка она обратилась сразу же, как заметила кровоточащую рану у пони. Впрочем, животное изолировали от других лишь спустя почти полчаса после получения информации от посетительницы.

Одесситка убеждает: пони все время жался поближе к забору вольера, словно прося помощи у гуляющих рядом людей.

Многие интернет-пользователи возмущены таким отношением к обитателям зоопарка в Одессе. Некоторые поддали критике директора учреждения, который лишь недавно отличился видеороликом к Хэллоуину, где предстал в образе оборотня.

Некоторые юзеры пытаются трезво оценить ситуацию

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что удалось сделать для зоопарка под Киевом, в котором отопительный сезон был под угрозой срыва.