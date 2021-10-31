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"Зашити терміново!" У зоопарку Одеси помітили поні з глибокою раною (відео 18+)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Поранення отримав білий поні Новина оновлена 31 жовтня 2021, 14:18
Поранення отримав білий поні

Тварина бігала ближче до паркану вольєра, ніби звертаючи на себе увагу

Білий поні, який мешкає в Одеському зоопарку, за нез’ясованих обставин отримав глибоку рану на стегні. При цьому допомоги ветеринара тварина дочекалася далеко не одразу.

Відео, на якому знято пораненого поні, опублікували в місцевому Telegram-каналі "Одеса як вона є".

Ролик зняла одна з відвідувачок, яка прийшла до зоопарку з трирічною дитиною, котра хотіла подивитися на звірів. Під час зйомки пораненої тварини жінка не стримала нецензурної лайки, висловившись у бік працівників закладу.

Попереджаємо: відео лише 18+, присутня лайка, а також видно відкриту рану у тварини.

За її словами, до співробітників зоопарку вона звернулася відразу ж, як помітила рану, що кровоточить, у поні. Втім, тварину ізолювали від інших лише майже через півгодини після отримання інформації від відвідувачки.

Одеситка переконує: поні весь час тулився ближче до паркану вольєра, ніби просячи допомоги у людей, які гуляли поруч.

Багато інтернет-користувачів обурені таким ставленням до мешканців зоопарку в Одесі. Деякі піддали критиці директора установи, який лише нещодавно відзначився відеороликом до Гелловіну, де постав в образі перевертня.

Деякі користувачі намагаються тверезо оцінити ситуацію
Деякі користувачі намагаються тверезо оцінити ситуацію

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що вдалося зробити для зоопарку під Києвом, у якому опалювальний сезон був під загрозою зриву.

Теги:
#Одеса #Зоопарк #Поні
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