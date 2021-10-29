Підопічних зоопарку під Києвом врятували від холодної смерті, але неймовірною ціною

Поставок блакитного палива "заднім числом" для мешканців парку більше не буде

Зоопарк XII місяців, який кілька місяців боровся із "Київоблгаз збутом" через проблеми із опаленням вольєрів для тварин, нарешті зумів змінити постачальника.

Про це повідомляє видання "Фокус", посилаючись на інформацію від директора закладу Михайла Пінчука.

Відомо, що від послуг "Київоблгаз збуту", якому перестало бути вигідно орієнтуватися на невеликих споживачів (щомісячно використовують до 25 тис. куб. м газу — ред.), зоопарку, розташованому поряд із селом Демидів, вдалося відмовитися.

Тепер у організації укладено договір з "Асканією Енерджі", а також є рамкова домовленість із "Нафтогазом України". Якщо знову станеться якийсь неприємний інцидент, Парк XII місяців зможе безперешкодно скористатися послугами "Нафтогазу".

Щоб зігрітися, всі засоби хороші

"Ми досягли консенсусу про перерахунок газу за більш-менш прийнятною ціною за період серпень-жовтень і сподіваємося, що "Київоблгаз збут" виконає свої обіцянки щодо взаєморозрахунку", — зазначив Михайло Пінчук.

Також директор зоопарку додав, що значну допомогу установі надала НКРЕКУ.

У зоопарку є навіть канадський чорний вовк

Однак навіть за такого позитивного розкладу є й інший бік медалі. За попередніми підрахунками, зоопарку за один зимовий місяць доведеться сплачувати по мільйону гривень за тепло.

"Оплачений нами рахунок на листопад — ще не зимовий місяць — склав 630 тис. грн, по 35 тис. грн за 1000 кубів. [..] Якщо ж ціна стрибне далі — у нас поки що немає планів, крім ясного розуміння, що тварини мають бути обігріті та нагодовані", - розповів Пінчук.

За його словами, за листопадове опалення у 2021 році йому довелося заплатити втричі більше, ніж минулого року (тоді — 203 тис. грн).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Харкові на митниці довелося перевіряти особливий та незвичний вантаж — через кордон "пропустили" кількох пігвінів Гумбольдта, яких доставили в український зоопарк.