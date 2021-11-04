Укр

Пришел с ковидом, ушел с тубиком: плачевное состояние одесской поликлиники сняли на видео

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Все стены медучреждения в трещинах Новость обновлена 04 ноября 2021, 10:04
Все стены медучреждения в трещинах

Посетители лаборатории говорят, что здание периодически пытаются ремонтировать, но безуспешно

Помещение лаборатории, принадлежащее Одесской городской поликлинике №18 находится в ужасном состоянии. Потрескавшиеся стены то и дело оказываются покрыты грибком и плесенью.

Видеоподтверждение этому опубликовали в одном из местных Telegram-каналов "Новости Одессы".

Настя Сопельник, автор видео, называет увиденное "ужасом и кошмаром". По ее словам, в таких условиях и без того болеющему человеку легко подхватить еще какую-то заразу.

Находится здание лаборатории на проспекте Добровольского в районе поселка Котовского. Помимо стандартных анализов в последние несколько месяцев в этом учреждении можно провериться на наличие коронавируса.

Лаборатория на карте
Лаборатория на карте

Однако потрескавшиеся стены, покрытые плесенью и грибком, не внушают желания становится одним из посетителей этой лаборатории.

Пользователи интернета также находятся "под впечатлением" от увиденного. Многие критикуют руководство поликлиники, ведь другие медзаведения уже удалось отремонтировать. Некоторые из юзеров, будучи клиентами лаборатории, признаются, что несколько лет назад все выглядело намного хуже.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как обстоит ситуация в главной больнице Харькова, где сейчас содержатся госпитализированные с ковидом пациенты.

Теги:
#Одесса #Видео #Лаборатория #Поликлиника
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