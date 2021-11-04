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Прийшов із ковідом, пішов із тубіком: плачевний стан одеської поліклініки зняли на відео

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Усі стіни медустанови у тріщинах Новина оновлена 04 листопада 2021, 10:04
Усі стіни медустанови у тріщинах

Відвідувачі лабораторії кажуть, що будівлю періодично намагаються ремонтувати, але безуспішно

Приміщення лабораторії, яке належить Одеській міській поліклініці №18, знаходиться у жахливому стані. Потріскані стіни постійно покриті грибком і пліснявою.

Відеопідтвердження цьому опублікували в одному із місцевих Telegram-каналів "Новини Одеси".

Настя Сопельник, автор відео, називає побачене "жахом та кошмаром". За її словами, в таких умовах і без того хворій людині легко підхопити ще якусь заразу.

Розташована будівля лабораторії на проспекті Добровольського в районі селища Котовського. Крім стандартних аналізів останні кілька місяців у цій установі можна перевіритися на наявність коронавірусу.

Лабораторія на карті
Лабораторія на карті

Однак потріскані стіни, вкриті пліснявою та грибком, не вселяють бажання стати одним із відвідувачів цієї лабораторії.

Користувачі Інтернету також перебувають "під враженням" від побаченого. Багато хто критикує керівництво поліклініки, адже інші медзаклади вже вдалося відремонтувати. Деякі з користувачів, будучи клієнтами лабораторії, зізнаються, що кілька років тому все виглядало набагато гірше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, яка нині ситуація в головній лікарні Харкова, де знаходяться госпіталізовані з ковідом пацієнти.

Теги:
#Одеса #Відео #Лабораторія #Поліклініка
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