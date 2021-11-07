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Немного романтики: посетителей пляжа в Одессе повеселили дельфины (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Дельфины чудесно себя чувствуют в Черном море
Дельфины чудесно себя чувствуют в Черном море

Одесситам удалось заметить минимум двух особей

Воскресенье, 7 ноября, запомнится некоторым жителям и гостям Одессы, посетившим пляж "Ланжерон". Все потому, что именно здесь своими резвыми играми отличились несколько дельфинов.

Видеозаписью с "догонялками" млекопитающих поделился пользователь Facebook Анатолий Бойко.

"Утро, море, солнце и дельфины", — так мужчина прокомментировал ситуацию, непосредственным участником которой стал.

Любопытные комментаторы сразу же поинтересовались, насколько холодно было у моря. На это им пришел неожиданный ответ — якобы так тепло, что можно даже захватить из дому плавки и полотенце.

На самом же деле не закаленным людям подобный подвиг лучше не совершать. Согласно информации ресурса "Sinoptik", 7 ноября в Одессе было 12 градусов тепла, температура воды была слегка ниже — +11°С.

Погода в Одессе 7 ноября
Погода в Одессе 7 ноября

Впрочем, для дельфинов она не является преградой для отличного времяпровождения. И это отлично: ведь они и сами развлекаются, и посетителей пляжа радуют.

Если же вы сидите на карантине и лишь мечтаете о море, то "Телеграф" предлагает вам подборку видео с забавными котиками. Эти животные точно знают, как можно вести себя на самоизоляции.

Теги:
#Одесса #Дельфины #Видео
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