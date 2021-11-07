Трішки романтики: відвідувачів пляжу в Одесі повеселили дельфіни (відео)
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Одеситам вдалося помітити щонайменше двох особин
Неділя, 7 листопада, запам’ятається деяким мешканцям та гостям Одеси, які відвідали пляж "Ланжерон". Все тому, що саме тут своїми жвавими іграми відзначилися кілька дельфінів.
Відеозаписом з морськими "лованками" ссавців поділився користувач Facebook Анатолій Бойко
"Ранок, море, сонце та дельфіни", — так чоловік прокоментував ситуацію, безпосереднім учасником якої став.
Зацікавлені коментатори одразу ж спитали, наскільки холодно було біля моря. На це вони отримали несподівану відповідь — начебто настільки тепло, що можна навіть захопити з дому плавки та рушник.
Насправді ж не загартованим людям подібний подвиг краще не робити. Згідно з інформацією ресурсу Sinoptik, 7 листопада в Одесі було 12 градусів тепла, температура води була трохи нижче — +11°С.
Втім, для дельфінів вона не є перепоною для чудового проведення часу. І це чудово: адже вони і самі розважаються, і відвідувачів пляжу тішать.
Якщо ж ви сидите на карантині і лише мрієте про море, то Телеграф пропонує вам добірку відео із кумедними котиками. Ці тварини точно знають, як можна поводитися на самоізоляції.
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