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Трішки романтики: відвідувачів пляжу в Одесі повеселили дельфіни (відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Дельфіни чудово почуваються в Чорному морі
Дельфіни чудово почуваються в Чорному морі

Одеситам вдалося помітити щонайменше двох особин

Неділя, 7 листопада, запам’ятається деяким мешканцям та гостям Одеси, які відвідали пляж "Ланжерон". Все тому, що саме тут своїми жвавими іграми відзначилися кілька дельфінів.

Відеозаписом з морськими "лованками" ссавців поділився користувач Facebook Анатолій Бойко

"Ранок, море, сонце та дельфіни", — так чоловік прокоментував ситуацію, безпосереднім учасником якої став.

Зацікавлені коментатори одразу ж спитали, наскільки холодно було біля моря. На це вони отримали несподівану відповідь — начебто настільки тепло, що можна навіть захопити з дому плавки та рушник.

Насправді ж не загартованим людям подібний подвиг краще не робити. Згідно з інформацією ресурсу Sinoptik, 7 листопада в Одесі було 12 градусів тепла, температура води була трохи нижче — +11°С.

Погода в Одесі 7 листопада
Погода в Одесі 7 листопада

Втім, для дельфінів вона не є перепоною для чудового проведення часу. І це чудово: адже вони і самі розважаються, і відвідувачів пляжу тішать.

Якщо ж ви сидите на карантині і лише мрієте про море, то Телеграф пропонує вам добірку відео із кумедними котиками. Ці тварини точно знають, як можна поводитися на самоізоляції.

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#Одеса #Дельфіни #Відео
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