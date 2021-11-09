Не перевелись ещё романтики: парень оригинальным образом подарил букет девушке (видео)

Мужчина спел песню под гитару и подарил цветы.

В Одессе парень решил оригинальным способом преподнести букет своей девушке.

Для этого он поднялся на подъемнике на уровень третьего этажа многоэтажки и спел под гитару песню группы "Звери" "Просто такая сильная любовь". После чего подарил большой букет ромашек своей избраннице.

Романтическое видео публикует Телеграмм-канал "Одесса INFO".

"Утренняя романтика в Кадорре на Малиновского", — подписали публикацию автора.

Кабина кран-подъемника была украшена воздушными шариками, а также звучал оригинал песни.

Пользователи сразу же принялись комментировать поступок парня и отметили, что это очень мило и романтично:

"У кого-то доброе утро"

"Класс!) я тоже так хочу)))"

"Уж лучше утренние новости, вот такие"

Ранее "Телеграф" сообщал, одессит прыгнул с парашютом с балкона 24 этажа, чем напугал прохожих.