Не перевелись ещё романтики: парень оригинальным образом подарил букет девушке (видео)
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Мужчина спел песню под гитару и подарил цветы.
В Одессе парень решил оригинальным способом преподнести букет своей девушке.
Для этого он поднялся на подъемнике на уровень третьего этажа многоэтажки и спел под гитару песню группы "Звери" "Просто такая сильная любовь". После чего подарил большой букет ромашек своей избраннице.
Романтическое видео публикует Телеграмм-канал "Одесса INFO".
"Утренняя романтика в Кадорре на Малиновского", — подписали публикацию автора.
Кабина кран-подъемника была украшена воздушными шариками, а также звучал оригинал песни.
Пользователи сразу же принялись комментировать поступок парня и отметили, что это очень мило и романтично:
"У кого-то доброе утро"
"Класс!) я тоже так хочу)))"
"Уж лучше утренние новости, вот такие"
Ранее "Телеграф" сообщал, одессит прыгнул с парашютом с балкона 24 этажа, чем напугал прохожих.
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