Не перевелися ще романтики: хлопець оригінально подарував букет дівчині (відео)

Чоловік заспівав пісню під гітару та подарував квіти.

В Одесі хлопець вирішив оригінальним способом подати букет своїй дівчині.

Для цього він піднявся на підйомнику на рівень третього поверху багатоповерхівки та заспівав під гітару пісню гурту "Звери" "Просто такая сильная любовь". Після чого подарував великий букет ромашок своїй обраниці.

Романтичне відео публікує Телеграм-канал "Одеса INFO".

"Ранкова романтика в Кадоррі на Малиновському", — підписали публікацію автори.

Кабіна кран-підйомника була оздоблена повітряними кульками, а також звучав оригінал пісні.

Користувачі відразу ж почали коментувати вчинок хлопця і відзначили, що це дуже мило та романтично:

"У когось добрий ранок"

"Клас!) я теж так хочу)))"

"Уже кращі ранкові новини, ось такі"

Раніше " Телеграф" повідомляв, що одесит стрибнув з парашутом з балкона 24 поверха, чим налякав перехожих.