Плиты снесли кабину: под Одессой случилась авария, почти как в "Пункте назначения" (видео)

Судьба водителя пока остается неизвестной

В понедельник, 15 ноября, на Объездной дороге под Одессой с фурой случилось эпичное дорожно-транспортное происшествие.

Видео с места событий публикуют в сети местные паблики "Одесса INFO", "Х***ая Одесса" и другие, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что фура ехала с грузом тяжелых бетонных плит, и когда транспортное средство затормозило на светофоре, те по инерции поехали вперед, повалили кабину водителя и рассыпались по дороге.

Смотрите на видео, как это выглядит:

Стоит заметить, что из-за происшествия в районе сильно усложнилось дорожное движение, образовались пробки.

Место ДТП на карте Одессы

Пострадал ли водитель вследствие такой аварии — пока непонятно.

Пользователи сети утверждают, что происходящее смутно напоминает сцену из фильма "Пункт назначения", где вывалившиеся из грузовика бревна пробили лобовое легкового автомобиля на трассе.

"Технику безопасности нужно соблюдать", "+1 к фобиям", "Водитель не профи, при таком грузе тормозить нужно плавно", "Это ж как тормозить надо было?", — среди прочего, пишут в комментариях.

Так комментируют аварию в сети

Как сообщал "Телеграф", на днях в Днепре авто на полном ходу протаранило бетонную плиту с металлическими прутами, — в аварии чудом никто не погиб.