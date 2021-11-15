Укр

Плиты снесли кабину: под Одессой случилась авария, почти как в "Пункте назначения" (видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Бетонные плиты не были закреплены и при торможении полетели вперед Новость обновлена 15 ноября 2021, 16:42
Бетонные плиты не были закреплены и при торможении полетели вперед

Судьба водителя пока остается неизвестной

В понедельник, 15 ноября, на Объездной дороге под Одессой с фурой случилось эпичное дорожно-транспортное происшествие.

Видео с места событий публикуют в сети местные паблики "Одесса INFO", "Х***ая Одесса" и другие, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что фура ехала с грузом тяжелых бетонных плит, и когда транспортное средство затормозило на светофоре, те по инерции поехали вперед, повалили кабину водителя и рассыпались по дороге.

Смотрите на видео, как это выглядит:

Стоит заметить, что из-за происшествия в районе сильно усложнилось дорожное движение, образовались пробки.

Место ДТП на карте Одессы
Место ДТП на карте Одессы

Пострадал ли водитель вследствие такой аварии — пока непонятно.

Пользователи сети утверждают, что происходящее смутно напоминает сцену из фильма "Пункт назначения", где вывалившиеся из грузовика бревна пробили лобовое легкового автомобиля на трассе.

"Технику безопасности нужно соблюдать", "+1 к фобиям", "Водитель не профи, при таком грузе тормозить нужно плавно", "Это ж как тормозить надо было?", — среди прочего, пишут в комментариях.

Так комментируют аварию в сети
Так комментируют аварию в сети

Как сообщал "Телеграф", на днях в Днепре авто на полном ходу протаранило бетонную плиту с металлическими прутами, — в аварии чудом никто не погиб.

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#Одесса #ДТП
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