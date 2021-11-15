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Плити знесли кабіну: під Одесою сталася аварія, майже як у "Пункті призначення" (відео)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Бетонні плити не були закріплені і при гальмуванні полетіли вперед Новина оновлена 15 листопада 2021, 16:42
Бетонні плити не були закріплені і при гальмуванні полетіли вперед

Доля водія поки що залишається невідомою

У понеділок, 15 листопада, на Об’їзній дорозі під Одесою з фурою сталася епічна дорожньо-транспортна пригода.

Відео з місця подій публікують у мережі місцеві паблики "Одеса INFO", "Х***а Одеса" та інші, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що фура їхала з вантажем важких бетонних плит, і коли транспортний засіб загальмував перед світлофором, ті за інерцією поїхали вперед, повалили кабіну водія і розсипалися по дорозі.

Дивіться на відео, як це виглядає:

Варто зауважити, що через подію у районі сильно ускладнився дорожній рух, утворилися пробки.

Місце ДТП на карті Одеси
Місце ДТП на карті Одеси

Чи постраждав водій через таку аварію — поки що невідомо.

Користувачі мережі стверджують, що інцидент смутно нагадує сцену з фільму "Пункт призначення", де колоди, що вивалилися з вантажівки, пробили лобове легкове авто на трасі.

"Техніки безпеки потрібно дотримуватися", "+1 до фобій", "Водій не профі, при такому вантажі гальмувати треба плавно", "Це ж як гальмувати треба було?", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Так коментують аварію у мережі
Так коментують аварію у мережі

Як повідомляв "Телеграф", днями у Дніпрі авто на повному ходу протаранило бетонну плиту з металевими прутами, — в аварії дивом ніхто не загинув.

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#Одеса #ДТП
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