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У Дніпрі авто влетіло в бетонну конструкцію: водія мало не нанизало, як на шампур (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Місце ДТП
Місце ДТП

У Дніпрі переповнений автомобіль влетів у бетонну конструкцію.

У Дніпрі на вулиці Кайдацький шлях водій легковика не впорався з керуванням та влетів у бетонну огорожу.

Фотографіями з місця події поділився телеграм-канал "ТРУХА Дніпро".

Водій Opel Omega розповів після події, що рухався у крайній лівій смузі, коли його випередив інший водій. Він повідомив, що той автомобіль різко загальмував, після чого він спробував уникнути зіткнення, але втратив управління.

Через аварію передок машини зім’яло в коржик.

У салоні було шість осіб, серед яких були й неповнолітні. Їх уже забрали лікарі.

Поліцейські, які прибули на місце події, розповіли, що їхні травми не становлять небезпеки для життя. Якщо судити з отриманих ушкоджень, можна дійти висновку, що ситуація могла призвести до серйозніших наслідків.

Місце ДТП
Місце ДТП
Водій влетів у бетонну конструкцію
Водій влетів у бетонну конструкцію
У салоні були неповнолітні
У салоні були неповнолітні
На знімку зверху видно характер пошкоджень
На знімку зверху видно характер пошкоджень
Постраждалі відбулися легкими травмами
Постраждалі відбулися легкими травмами

Як повідомлялося раніше, на трасі Одеса-Миколаїв сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, серед яких двоє маленьких дітей. Один із поліцейських при цьому отримав тяжкі травми.

Теги:
#ДТП #Дніпро
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