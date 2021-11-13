У Дніпрі авто влетіло в бетонну конструкцію: водія мало не нанизало, як на шампур (фото)

У Дніпрі переповнений автомобіль влетів у бетонну конструкцію.

У Дніпрі на вулиці Кайдацький шлях водій легковика не впорався з керуванням та влетів у бетонну огорожу.

Фотографіями з місця події поділився телеграм-канал "ТРУХА Дніпро".

Водій Opel Omega розповів після події, що рухався у крайній лівій смузі, коли його випередив інший водій. Він повідомив, що той автомобіль різко загальмував, після чого він спробував уникнути зіткнення, але втратив управління.

Через аварію передок машини зім’яло в коржик.

У салоні було шість осіб, серед яких були й неповнолітні. Їх уже забрали лікарі.

Поліцейські, які прибули на місце події, розповіли, що їхні травми не становлять небезпеки для життя. Якщо судити з отриманих ушкоджень, можна дійти висновку, що ситуація могла призвести до серйозніших наслідків.

Місце ДТП

Водій влетів у бетонну конструкцію

У салоні були неповнолітні

На знімку зверху видно характер пошкоджень

Постраждалі відбулися легкими травмами

Як повідомлялося раніше, на трасі Одеса-Миколаїв сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, серед яких двоє маленьких дітей. Один із поліцейських при цьому отримав тяжкі травми.