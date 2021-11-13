У Дніпрі авто влетіло в бетонну конструкцію: водія мало не нанизало, як на шампур (фото)
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У Дніпрі переповнений автомобіль влетів у бетонну конструкцію.
У Дніпрі на вулиці Кайдацький шлях водій легковика не впорався з керуванням та влетів у бетонну огорожу.
Фотографіями з місця події поділився телеграм-канал "ТРУХА Дніпро".
Водій Opel Omega розповів після події, що рухався у крайній лівій смузі, коли його випередив інший водій. Він повідомив, що той автомобіль різко загальмував, після чого він спробував уникнути зіткнення, але втратив управління.
Через аварію передок машини зім’яло в коржик.
У салоні було шість осіб, серед яких були й неповнолітні. Їх уже забрали лікарі.
Поліцейські, які прибули на місце події, розповіли, що їхні травми не становлять небезпеки для життя. Якщо судити з отриманих ушкоджень, можна дійти висновку, що ситуація могла призвести до серйозніших наслідків.
Як повідомлялося раніше, на трасі Одеса-Миколаїв сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей, серед яких двоє маленьких дітей. Один із поліцейських при цьому отримав тяжкі травми.
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