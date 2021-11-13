В Днепре авто влетело в бетонную конструкцию: водителя чуть не нанизало, как на шампур (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 41
В Днепре переполненный автомобиль влетел в бетонную конструкцию.
В Днепре на улице Кайдакский шлях водитель легковушки не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение.
Фотографиями с места происшествия поделился телеграм-канал "ТРУХА Днепр".
Водитель Opel Omega рассказал после происшествия, что двигался в крайней левой полосе, когда его обогнал другой водитель. Он сообщил, что тот автомобиль резко затормозил, после чего он попытался уйти от столкновения, но потерял управление.
Из-за аварии передок машины смяло в лепешку.
В салоне находилось шесть человек, среди которых были и несовершеннолетние. Их уже забрали врачи.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, рассказали, что их травмы не представляют опасности для жизни. Если судить по полученным повреждениям, то можно прийти к выводу, что ситуация могла привести к более серьезным последствиям.
Как сообщалось ранее, на трассе Одесса-Николаев произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, среди которых двое маленьких детей. Один из полицейских при этом получил тяжелые травмы.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-