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В Днепре авто влетело в бетонную конструкцию: водителя чуть не нанизало, как на шампур (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Место ДТП
Место ДТП

В Днепре переполненный автомобиль влетел в бетонную конструкцию.

В Днепре на улице Кайдакский шлях водитель легковушки не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение.

Фотографиями с места происшествия поделился телеграм-канал "ТРУХА Днепр".

Водитель Opel Omega рассказал после происшествия, что двигался в крайней левой полосе, когда его обогнал другой водитель. Он сообщил, что тот автомобиль резко затормозил, после чего он попытался уйти от столкновения, но потерял управление.

Из-за аварии передок машины смяло в лепешку.

В салоне находилось шесть человек, среди которых были и несовершеннолетние. Их уже забрали врачи.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, рассказали, что их травмы не представляют опасности для жизни. Если судить по полученным повреждениям, то можно прийти к выводу, что ситуация могла привести к более серьезным последствиям.

Место ДТП
Место ДТП
Водитель влетел в бетонную конструкцию
Водитель влетел в бетонную конструкцию
В салоне находились несовершеннолетние
В салоне находились несовершеннолетние
На снимке сверху виден характер повреждений
На снимке сверху виден характер повреждений
Пострадавшие отделались легкими травмами
Пострадавшие отделались легкими травмами

Как сообщалось ранее, на трассе Одесса-Николаев произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, среди которых двое маленьких детей. Один из полицейских при этом получил тяжелые травмы.

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#ДТП #Днепр
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