Укр

Коротко о дистанционке: в Одессе школьники сорвали урок потоком матов (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
173
Ноутбук Новость обновлена 21 ноября 2021, 19:06
Ноутбук

Уроки пошли не по плану.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионах Украины многие школы были вынуждены перейти на дистанционное образование, что лишь добавило головной боли педагогам. Помимо технических сложностей у них также возникают проблемы с поведением учеников на уроках.

Ситуацию на уроках в одной из таких школ смогли заснять учащиеся, после чего видео просочилось в сеть и было обнародовано телеграм-каналом "Ху**ая Одесса".

Как видно на кадрах, некоторые из учеников начали выражаться матом во время уроков из-за чего учебный процесс пришлось прервать. Судя по второй части видео, ситуация в этом классе повторялась неоднократно.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!

В комментариях к записи пользователи сети поделились информацией о том, что подобные для дистанционки скорее обыденность, чем единичные случаи.

Как сообщалось ранее, подобная проблема присуща не только для Одессы. Так недавно в Луцке на уроках в одной из школ неизвестные начали транслировать видео порнографического содержания.

Теги:
#Одесса #Школы
ОПУ
Киев
У Офиса президента демонстранты устроили противостояние с силовиками (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ОПУ
У Офиса президента демонстранты устроили противостояние с силовиками (видео)
Дата публикации
Категория
Две революции не позволили Украине превратиться в современную Россию или Беларусь
День Достоинства и Свободы в Украине: почему революции были нужны и как сохранить их наследие
Дата публикации
Категория
Отследить перемещения мигрантов удалось с помощью дрона
Беженцы на границе с Польшей нашли новую "точку сбора": подробности и видео
Дата публикации
Категория
Акция в Харькове
В центре Харькова прозвучал хит "Батько наш Бандера" (видео)
Дата публикации
Категория
Танцор и телеведущий Влад Яма
Недавно мне делали ультразвуковую диагностику сердца в прямом эфире, – Влад Яма