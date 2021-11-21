Коротко о дистанционке: в Одессе школьники сорвали урок потоком матов (видео)

Уроки пошли не по плану.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионах Украины многие школы были вынуждены перейти на дистанционное образование, что лишь добавило головной боли педагогам. Помимо технических сложностей у них также возникают проблемы с поведением учеников на уроках.

Ситуацию на уроках в одной из таких школ смогли заснять учащиеся, после чего видео просочилось в сеть и было обнародовано телеграм-каналом "Ху**ая Одесса".

Как видно на кадрах, некоторые из учеников начали выражаться матом во время уроков из-за чего учебный процесс пришлось прервать. Судя по второй части видео, ситуация в этом классе повторялась неоднократно.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!

В комментариях к записи пользователи сети поделились информацией о том, что подобные для дистанционки скорее обыденность, чем единичные случаи.

Как сообщалось ранее, подобная проблема присуща не только для Одессы. Так недавно в Луцке на уроках в одной из школ неизвестные начали транслировать видео порнографического содержания.