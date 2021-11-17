Укр

В Луцке неизвестные запустили ХХХ-фильм во время школьных онлайн-уроков

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Обучение
Обучение

Злоумышленников ищет киберполиция.

В Луцке родители школьников младших классов нескольких школ переполошились из-за неприятных инцидентов, произошедших во время уроков на "удаленке".

Как сообщает ТСН, сразу в нескольких школах к занятиям присоединились неизвестные, которые начали громко ругаться матом и смеяться.

Кроме того, на некоторых уроках ученики пятого класса вместо образовательных материалов смогли увидеть видео порнографического содержания.

О том, что подобная проблема наблюдалась сразу в нескольких школах сообщили в Департаменте образования, там утверждают, что неизвестные присоединились к урокам под никнеймами учеников.

Руководители затронутых учебных заведений не стали оставлять ситуацию без внимания и сразу же обратились в киберполицию, которая тут же начала разыскивать злоумышленников.

Программисты же предполагают, что случившееся может быть следствием распространения вредоносной программы. Однако они не исключают и варианта, что кто-то умышленно слил им доступ к определенным аккаунтам.

Как сообщалось ранее, из-за распространения коронавируса в Украине, в ряде областей продлили режим дистанционного обучения для школьников. Это привело к тому, что омбудсмен Людмила Денисова призвала Минздрав и МОН исключить образовательные учреждения из списка заведений, которые будут закрыты при ужесточении карантина.

Теги:
#Луцк #Школы #Порно
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