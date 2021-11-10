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Из-за убийственной волны коронавируса школьникам продлевают "дистанционку", но не всем: данные по городам

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Многие города сохраняют онлайн обучение. Новость обновлена 10 ноября 2021, 12:34
Многие города сохраняют онлайн обучение.

В одном из городов "красной зоны" школьники учатся как обычно — за партами. Там полностью вакцинирован персонал.

Карантин и каникулы — украинские школьники в некоторых регионах уже несколько недель не садились за парты. 

"Телеграф" собрал информацию, как происходит образовательный процесс в школах Украины. 

Львов

Ученики младшей школы (с 1 по 4 класс) уже с понедельника 15 ноября вновь сядут за парты. Такое решение приняли местные власти. Остальным продлили карантин еще на 2 недели. 

Киев

В связи с растущим количеством больных коронавирусом в столице ученики продолжают оставаться на "дистанционке". Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Мера касается и учеников младших классов. 

Запорожье

В городе каникулы у детей закончились, но 8 ноября за парты они не сели — обучение идет дистанционно. Такой вид получения образования ввели с 1 по 11 класс. 

Сумы

До 14 ноября дистанционно учатся все классы и в Сумах. Исключение сделали только для специализированных учебных заведений. Это связано с высоким уровнем заболеваемости как среди детей, так и педработников. 

Херсон

В Херсоне, который находится в "красной зоне", ученики вышли на офлайн обучение с понедельника. "Дистанционка" у средних классов сохранилась только в 5 школах из-за не полного курса вакцинации педагогов. Также четыре школы учатся онлайн из-за проблем с отоплением.

Винница

С понедельника винницкие школьники на смешанном обучении. Так, у 1-4 класса уроки будут проходить в обычном режиме по расписанию. Для 5-11 классов в которых более 20 учеников вводится посещение по подгруппам поочередно через неделю учебных занятий в школе.

Ранее "Телеграф" писал, что с 8 ноября не вакцинированных учителей начали отстранять от работы без сохранения оклада.

Теги:
#Школы #Карантин #Каникулы #Дистанционное обучение
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