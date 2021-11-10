Через вбивчу хвилю коронавірусу школярам продовжують "дистанційку", але не всім: дані по містах

В одному з міст "червоної зони" школярі навчаються як завжди — за партами. Там повністю вакциновано персонал.

Карантин та канікули — українські школярі в деяких регіонах уже кілька тижнів не сідали за парти.

"Телеграф" зібрав інформацію, як відбувається освітній процес у школах України.

Львів

Учні молодшої школи (з 1 по 4 клас) вже з понеділка 15 листопада знову сядуть за парти. Таке рішення ухвалила місцева влада. Решті продовжили карантин ще на 2 тижні.

Київ

У зв’язку із висхідною кількістю хворих на коронавірус у столиці учні продовжують залишатися на "дистанційці". Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Міра стосується й учнів молодших класів.

Запоріжжя

У місті канікули в дітей закінчилися, але 8 листопада за парти вони не сіли — навчання йде дистанційно. Такий вид здобуття освіти запровадили з 1 по 11 клас.

Суми

До 14 листопада дистанційно навчаються усі класи і у Сумах. Виняток зробили лише для спеціалізованих навчальних закладів. Це повʼязано з високим рівнем захворюваності як серед дітей, так і педпрацівників.

Херсон

У Херсоні, що знаходиться у "червоній зоні", учні вийшли на офлайн навчання з понеділка. "Дистанційка" у середніх класів збереглася лише у 5 школах через не повний курс вакцинації педагогів. Також чотири школи навчаються онлайн через проблеми з опаленням.

Вінниця

З понеділка вінницькі школярі на змішаному навчанні. Так, у 1-4 класу уроки відбуватимуться у звичайному режимі за розкладом. Для 5-11 класів у яких понад 20 учнів вводиться відвідування підгрупами по черзі через тиждень навчальних занять у школі.

Раніше "Телеграф" писав, що з 8 листопада не вакцинованих вчителів почали усувати від роботи без збереження окладу.