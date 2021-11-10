У Львові продовжили карантин, але дозволили очне навчання для частини школярів: мешканці незадоволені

У Львові продовжили карантинні обмеження до 29 листопада.

У той час, коли 17 регіонів України перебувають у "червоній" зоні карантину, у Львові комісія з надзвичайних ситуацій дозволила учням молодших класів перейти на очну форму навчання.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook вранці 10 листопада.

Міський голова Львова зазначив, що поки це рішення стосується лише молодшої школи, а решта карантинних обмежень продовжується ще на 2 тижні до 29 листопада.

Також Садовий підкреслив, що хоч медики і зазначають, що карантинні заходи дозволяють стабілізувати ситуацію з поширенням вірусу, але поки що рано говорити про спад епідемії.

Наступне засідання комісії, де обговорюватимуть подальші рішення, проведуть у п’ятницю.

Львівʼяни обурилися таким рішенням і почали критикувати дії влади:

"Країна чудес, в одному місті одна школа вчиться дистанційно, інші ходять до школи. Повний бардак";

"А яким чином закриття шкіл дозволяє зупинити вірус? Діти старших класів найбільші рознощики інфекції";

"Віруси були є і будуть, а от здоровий глузд владі вже не властивий!!!";

"Учнів молодших класів не шкода? Нехай хворіють та приносять інфекцію додому?".

Зазначимо, що після невеликого спаду захворюваності, сьогодні в Україні знову зафіксували велику кількість нових хворих на COVID-19. При цьому від коронавірусу за добу померло 816 осіб.

У Львівській області за 9 листопада зафіксували 1021 новий випадок захворювання. У самому Львові на коронавірус захворіло 303 особи.

Водночас у МОЗ повідомили про чергове посилення заходів для невакцинованих громадян.