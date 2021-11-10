Во Львове продлили карантин, но разрешили очную учебу для части школьников: жители недовольны
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Во Львове продлили карантинные ограничения до 29 ноября.
В то время, когда 17 регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина, во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила ученикам младших классов перейти на очную форму учебы.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook утром 10 ноября.
Глава Львова отметил, что пока это решение касается только младшей школы, а остальные карантинные ограничения продолжаются еще на 2 недели до 29 ноября.
Также Садовой подчеркнул, что хоть медики и отмечают, что карантинные меры позволяют стабилизировать ситуацию с распространением вируса, но пока еще рано говорить о спаде эпидемии.
Следующее заседание комиссии, где обсудят дальнейшие решения, проведут в пятницу.
Львовне возмутились таким решением и принялись критиковать действия властей:
"Страна чудес, в одном городе одна школа учится дистанционно, другие ходят в школу. Полный бардак";
"А каким образом закрытие школ позволяет остановить вирус? Дети старших классов самые большие разносчики инфекции";
"Вирусы были есть и будут, а вот здравый смысл власти уже не присущ!!!"
"Учеников младших классов не жалко? Пусть болеют и приносят инфекцию домой?"
Отметим, что после небольшого спада заболеваемости, сегодня в Украине снова зафиксировали большое количество новых больных COVID-19. При этом от коронавируса за сутки скончались 816 человек.
Во Львовской области за 9 ноября зафиксировали 1021 новый случай заболевания. В самом Львове на коронавирус заболели 303 человека.
В то же время в Минздраве сообщили об очередном усилении мер для невакцинованных граждан.