Во Львове продлили карантин, но разрешили очную учебу для части школьников: жители недовольны

Во Львове продлили карантинные ограничения до 29 ноября.

В то время, когда 17 регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина, во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила ученикам младших классов перейти на очную форму учебы.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook утром 10 ноября.

Глава Львова отметил, что пока это решение касается только младшей школы, а остальные карантинные ограничения продолжаются еще на 2 недели до 29 ноября.

Также Садовой подчеркнул, что хоть медики и отмечают, что карантинные меры позволяют стабилизировать ситуацию с распространением вируса, но пока еще рано говорить о спаде эпидемии.

Следующее заседание комиссии, где обсудят дальнейшие решения, проведут в пятницу.

Львовне возмутились таким решением и принялись критиковать действия властей:

"Страна чудес, в одном городе одна школа учится дистанционно, другие ходят в школу. Полный бардак";

"А каким образом закрытие школ позволяет остановить вирус? Дети старших классов самые большие разносчики инфекции";

"Вирусы были есть и будут, а вот здравый смысл власти уже не присущ!!!"

"Учеников младших классов не жалко? Пусть болеют и приносят инфекцию домой?"

Отметим, что после небольшого спада заболеваемости, сегодня в Украине снова зафиксировали большое количество новых больных COVID-19. При этом от коронавируса за сутки скончались 816 человек.

Во Львовской области за 9 ноября зафиксировали 1021 новый случай заболевания. В самом Львове на коронавирус заболели 303 человека.

В то же время в Минздраве сообщили об очередном усилении мер для невакцинованных граждан.