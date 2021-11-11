Укр

Нарушение прав ребенка на качественное образование: в Украине выступили против "дистанционки"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Дистанционное обучение плохо влияет на усвоение знаний Новость обновлена 11 ноября 2021, 10:33
Дистанционное обучение плохо влияет на усвоение знаний

В Украине вакцинировалось более 75% учителей

Украинские школы могут быть исключены из перечня заведений, которые будут обязательно закрываться при усилении карантинных ограничений.

С таким обращением к Минздраву и МОН обратилась уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

Главная причина такого поступка чиновницы — необходимость обеспечить высокое качество образования, получаемого украинскими детьми.

По мнению Денисовой, любые ограничения должны касаться сферы образования лишь в случаях, когда учителя не привились, а дети активно болеют.

"Сейчас, по информации Министерства образования Украины, на дистанционной форме обучения работает 7,3 тысячи школ (51% от общего количества). Вместе с этим вакцинация педагогов в Украине происходит весьма быстрыми темпами", — подчеркнула омбудсмен.

Как утверждает чиновница, по состоянию еще на 8 ноября привито от "короны" было около 76,2% учителей страны. Ученики же не демонстрируют значительного прироста заболеваемости: от общего количества "ковидных" пациентов дети составляют лишь 8%.

Денисова утверждает, что на "дистанционку" школы часто переходят из-за распоряжений местных администраций или даже дирекции самого учебного заведения. Такое самоуправство может значительно ухудшить качество образовательного процесса и получаемых ребенком знаний.

Именно поэтому уполномоченная собирается инициировать исключение школ из перечня заведений, которые должны обязательно закрываться в жесткий карантин. По ее мнению, придерживаться эпидограничений, но организовывать очный процесс учебы будет куда эффективней.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в ближайшее время будет организована учеба для школьников в большинстве крупных городов Украины.

Теги:
#Школы #Карантин #Людмила Денисова #Дистанционное обучение
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