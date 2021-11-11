Порушення прав дитини на якісну освіту: в Україні виступили проти "дистанційки"

В Україні вакцинувалося понад 75% вчителів

Українські школи можуть бути виключені із переліку закладів, які обов’язково закриватимуться при посиленні карантинних обмежень.

Із таким зверненням до МОЗ та МОН звернулася уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

Головна причина такого вчинку чиновниці — необхідність забезпечити високу якість освіти, яку отримують українські діти.

На думку Денисової, будь-які обмеження мають стосуватися сфери освіти лише у випадках, коли вчителі не прищепилися, а діти активно хворіють.

"Зараз, за інформацією Міністерства освіти України, на дистанційній формі навчання працює 7,3 тисяч шкіл (51% від загальної кількості). Водночас вакцинація педагогів в Україні відбувається дуже швидкими темпами", — наголосила омбудсмен.

Як стверджує чиновниця, станом ще на 8 листопада щеплено від "корони" було близько 76,2% вчителів країни. Учні не демонструють значного приросту захворюваності: від загальної кількості "ковідних" пацієнтів діти становлять лише 8%.

Денисова стверджує, що на "дистанційку" школи часто переходять через розпорядження місцевих адміністрацій чи навіть дирекцію самого навчального закладу. Така "самоорганізація" може значно погіршити якість освітнього процесу та здобутих дитиною знань.

Саме тому уповноважена збирається ініціювати вилучення шкіл із переліку закладів, які мають обов’язково закриватися за умов жорсткого карантину. На її думку, дотримуватися епідобмежень, але організовувати очний процес навчання буде набагато ефективніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як найближчим часом буде організовано навчання для школярів у більшості великих міст України.