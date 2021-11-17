У Луцьку невідомі запустили ХХХ-фільм під час шкільних онлайн-уроків

Зловмисників шукає кіберполіція.

У Луцьку батьки школярів молодших класів кількох шкіл переполошилися через неприємні інциденти, що сталися під час уроків на "дистанційці".

Як повідомляє ТСН, відразу в кількох школах до занять приєдналися невідомі, які почали голосно лаятись матом та сміятися.

Крім того, на деяких уроках учні п’ятого класу, замість освітніх матеріалів, змогли побачити відео порнографічного змісту.

Про те, що подібна проблема спостерігалася одразу у кількох школах повідомили у Департаменті освіти, там стверджують, що невідомі приєдналися до уроків під нікнеймами учнів.

Керівники цих навчальних закладів не стали залишати ситуацію поза увагою і відразу звернулися до кіберполіції, яка почала розшукувати зловмисників.

Програмісти ж припускають, що це може бути наслідком поширення шкідливої програми. Однак вони не виключають і варіанта, що хтось навмисне злив їм доступ до певних облікових записів.

Як повідомлялося раніше, через поширення коронавірусу в Україні, у низці областей продовжили режим дистанційного навчання для школярів. Це призвело до того, що омбудсмен Людмила Денісова закликала МОЗ та МОН виключити освітні заклади зі списку закладів, які будуть закриті під час посилення карантину.